Abschluss der Kirmes : Jürgen Völlings verewigt sich im Goldenen Buch in Kevelaer

Kevelaer Fünf Tage feiern sind vorbei. Die Swingenden Doppelzentner können als festgebender Verein auf gelungenen Kirmestage zurückblicken. Auch die Polizeibilanz fiel sehr positiv aus.

Festgebender Verein der Kevelaerer Kirmes waren in diesem Jahr die „Swingenden Doppelzentner“ – oder kurz „Swingies“. Die Festkette trug ein Mitgründer des Vereins, Jürgen Völlings. Er war nach der coronabedingten Kirmes-Pause nicht nur Festkettenträger mit der längsten Amtszeit – wurde er ja bereits 2020 zum Festkettenträger ernannt – er ist auch der Erste, der gleich zwei Adjutanten ernannt hat: „Beide meine Kinder sind seit Jahren Mitglieder bei den Swingies. Wie hätte ich mich da entscheiden können?“ so Völlings. Deshalb begleiteten ihn sowohl seine Tochter Simona Mülders als auch Sohn Björn Völlings während der Festtage. Alle Beteiligten waren sich einig: Die Kirmes lebt von den Musikvereinen. Eine Kirmes ohne die Swingies wäre undenkbar. Hinzu kommt, dass die Swingenden Doppelzentner 2020 ihr 30-jähriges Jubiläum feierten. Und obwohl Bürgermeister Dominik Pichler fest damit gerechnet hatte, dass er die Festkette nicht wieder hergibt, betonte Jürgen Völlings: „Man soll aufhören, wenn’s am schönsten ist!“

Der Bericht von Polizeihauptkommissar und Leiter der Kevelaerer Polizeiwache Stefan Onckels war aber trotzdem ein kurzer: Lediglich am Samstagabend mussten zwei Besucher ihren Rausch in der Polizeiwache ausschlafen. Ansonsten gab es nichts zu vermerken. Peter Tenhaef, Vorsitzender der Geselligen Vereine in Kevelaer, bedankte sich bei den Swingies und der Festkettenträger-Familie Völlings, denn der Erfolg einer Kirmes ist immer auch der Verdienst des festgebenden Vereins. Auch wenn es Jürgen Völlings sichtlich schwerfiel, die Festkette wieder zurückzugeben, so wird er mit seinen Swingenden Doppelzentnern noch viele weitere Jahre die Kevelaerer Kirmes begleiten. Zum Schluss trugen sich alle Anwesenden natürlich noch in das Goldene Buch der Wallfahrtsstadt ein.