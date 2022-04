Kroatenhalle in Kevelaer ist vorbereitet : Wohnraum für Geflüchtete wird langsam knapp

Kevelaer 142 Menschen aus der Ukraine sind bislang in Kevelaer aufgenommen worden. Es werden immer mehr. Nicht alle können in privaten Wohnungen untergebracht werden.

Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in Kevelaer nimmt weiter zu. 142 Personen seien aktuell in der Marienstadt untergebracht, sagte Ordnungsamtsleiter Ludger Holla in der Ratssitzung. „Die Tendenz ist aber klar steigend.“ Momentan seien fast alle Personen noch privat untergebracht. Aber da jetzt vermehrt große Familien mit fünf bis sechs Personen kommen würden, wäre es immer schwieriger, für sie auch eine passende Wohnung zu finden.

Inzwischen hat es auch schon einen Ortstermin mit dem Gesundheitsamt in der Halle gegeben. Alles sei in Ordnung gewesen, das Gebäude würde also für den Fall der Fälle bereit stehen. Bislang sind noch keine Personen in der Kroatenhalle.