Mülleimer ist zurück auf Spielplatz in Kevelaer : Buddy ist wieder da

Mülleimer ist zurück auf Spielplatz in Kevelaer

Kevelaer Der Mülleimer in Pinguingestalt wurde wieder am Spielplatz gefunden. Vergangene Woche hatten Unbekannte ihn gestohlen. Jetzt hatten sie wohl doch ein Herz und brachten das beliebte Abfalltier zurück.

Vor einer Woche erreichte Kevelaer eine traurige Nachricht: Pinguin Buddy war entführt worden. Unbekannte hatten den Mülleimer am Spielplatz am Europaplatz professionell abmontiert und mitgenommen.

Aufgefallen war der Diebstahl in der vergangenen Woche bei einer routinemäßigen Kontrolle durch den Bauhof. Daraufhin hatte sofort die großräumige Suche nach Buddy begonnen. Sehr traurig über den, zum Glück nur kurzzeitigen, Verlust waren auch die Kinder des Antonius-Kindergartens, die sich Buddy selbst als Mülleimer für den neuen Spielplatz am Europaplatz ausgesucht hatten. Jetzt können die Kinder ihren Lieblingsmülleimer nach den Ferien wieder mit Müll „füttern“. Der Betriebshof bringt „Buddy“ nun wieder an.