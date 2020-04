Nach der Coronapause in Kevelaer : Auch wieder Gottesdienste in St. Antonius

Kevelaer Die Plätze in den Kirchen der Gemeinde St. Antonius Kevelaer sind begrenzt. Sicherheitsvorgaben müssen eingehalten werden. Die Werktagsmessen finden momentan nicht in den Kapellen statt.

Auch in St. Antonius beginnen jetzt wieder die Gottesdienste. In der Pfarrei werden die ersten Heiligen Messen nach der Coronapause am Samstag und Sonntag, 2. Mai und 3. Mai, gefeiert. Die Gottesdienste finden zu den üblichen Uhrzeiten statt. Die Werktags-Messfeiern in der Antoniuskapelle Kevelaer werden in die Pfarrkirche St. Antonius, die Messfeiern in der Katharinenkapelle Winnekendonk in die Urbanuskirche verlegt.