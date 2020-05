Nach Kritik an Gottesdienst nach Corona-Pause : In St. Antonius wird nicht mehr so laut gesungen

In St. Antonius wird nicht mehr so laut gesungen

KEVELAER Ein Kirchenbesucher hatte kritisiert, dass trotz Coronaschutzmaßnahmen in Kevelaer lauthals gesungen wurde.

Pastor Andreas Poorten hat Verständnis für die Kritik von Kirchenbesucher Horst Franken am ersten Gottesdienst nach der Corona-Pause in St. Antonius. Es sei nicht ganz glücklich gewesen, dass der Organist die Gemeinde aufgefordert habe, besonders kräftig mitzusingen. „Ich weise die Gläubigen jetzt immer darauf hin, in diesen Zeiten nicht ganz so laut zu singen“, sagt der Geistliche.

Eine Maske sei in Geschäften und in Bussen Pflicht, in der Kirche allerdings sei ein Mundschutz nicht vorgeschrieben, erläutert Pastor Poorten. Sie sei auch nur eine von vielen Möglichkeiten, um sich zu schützen. Man halte sich bei den Maßnahmen in der Kirche ganz genau an die Vorgaben, die das Bistum Münster aufgestellt habe.