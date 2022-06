Wieder Feiern an Gymnasium und Gesamtschule Kevelaer : Schulabschluss: Um jeden Punkt gepokert

Kevelaer Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es wieder Abschlussfeiern an Gesamtschule und Gymnasium. Was an den Schulen in Kevelaer geplant ist.

Zwei Schüler wussten am Montag vermutlich noch nicht so richtig, ob sie sich darüber freuen sollen, dass es nach zwei Jahren Corona-Pause nun wieder eine „normale“ Abifeier am Gymnasium gibt. Sie mussten nämlich in die Nachprüfung, von der abhängt, ob sie am Samstag doch ihr Abiturzeugnis in Empfang nehmen dürfen.

Dann soll wieder eine Abschlussfeier wie vor Corona im Konzert- und Bühnenhaus stattfinden. „Wir sind alle froh, dass jetzt endlich wieder richtig gefeiert werden kann“, sagt Schulleiterin Christina Diehr. Das haben die Schüler auch bereits getan. Vor den Abiturprüfungen standen Mottotage an, bei denen die Schüler auch schon mal in Schlappen und Bademantel zur Schule kamen. Am vergangenen Mittwoch ging dann auch wieder der Randaletag über die Bühne. Es gab viel Musik, Spiele, Einsatz von Wasserpistolen und ein Frühstück für die Lehrer. Auch das war zwei Jahre lang wegen Corona nicht möglich. „Die Schüler genießen das richtig“, ist der Eindruck der Rektorin des Gymnasiums.

Nachdem die Abschlussfeier zweimal im Stadion stattgefunden hat, kehren die Schüler nun in die „gute Stube“ der Wallfahrtsstadt zurück. Am Samstag, 18. Juni, wird es ab 11 Uhr die Zeugnisse im Konzert- und Bühnenhaus geben. Abends findet dann der feierliche Abiball statt, dabei wird sicher vieles auf das Motto „Abi Vegas – um jeden Punkt gepokert“ zugeschnitten sein.

Die Corona-Pandemie hatte auch ganz direkte finanzielle Folgen für den Abi-Jahrgang. Die üblichen Vorabi-Feten zur Finanzierung der Abschlussfeiern konnten nicht stattfinden. Statt dessen versuchte die Stufe vermehrt, Geld durch Kuchen oder Waffelverkauf einzunehmen. Doch unterm Strich fehlt einiges an Geld in der Kasse. Denn es kommt einiges zusammen: Miete für das Bühnenhaus, Service-Pauschale des Betreibers, Gema-Gebühren, Technik, DJ, Druck der Karten, Einlassbändchen, Sicherheitsdienst und Foto-Box müssen finanziert werden. Daher würde sich die Stufe freuen, wenn es noch die eine oder andere Spende geben würde, und hat einen Unterstützungs-Aufruf für den Abi­ball gestartet.

Richtig gefeiert wird nach zwei Jahren auch wieder an der Gesamtschule in Kevelaer. Der Abschluss findet bereits am Dienstag, 14. Juni, statt. Auftakt ist um 14 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Forum Pax Christi auf dem Kapellenplatz in Kevelaer. Um 15 Uhr treffen sich alle Klassen für ein gemeinsames Foto am Konzert- und Bühnenhaus.

Anschließend steht eine Feierstunde im Konzert- und Bühnenhaus der Stadt Kevelaer, in der dieser besondere Tag durch Reden und musikalische Beiträge gewürdigt wird. Gegen 17.30 Uhr erfolgt die Übergabe der Abschlusszeugnisse durch die Klassenleitungen im Klassenverband.

Bei günstiger Wetterlage finden diese Klassenfeiern zusammen mit den Eltern im Freien auf dem Schulgelände statt. Jede Klasse erhält dazu einen zugewiesenen Bereich. Bei schlechtem Wetter wird die Feier in die Schule verlegt.