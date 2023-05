Nach Überfall auf Volksbank in Twisteden Automatensprengung – darum will ein Paar jetzt ausziehen

Das neue Sicherheitssystem der Volksbank überzeugt Harald Bujok nicht. „Die meisten Maßnahmen wirken nur dann, wenn es keinen Zugang zum Geldautomaten gibt. Speziell in den Nachmittags- und Abendstunden oder an Wochenenden, insbesondere in den Wintermonaten, ist das Risiko eines Anschlages auf Geldautomaten vor allem in unseren Städten und Dörfern an der Grenze zu den Niederlanden stark erhöht.“ In den Zeiten seien die Geldautomaten weiterhin geöffnet und die von den Banken „angepriesenen“ Sicherheitsmaßnahmen und Sicherungskonzepte damit wirkungslos. „Das Risiko einer Sprengung und die Gefahr für das Leben bleiben bestehen. Damit sind die Menschen diesem Dilemma und dieser Gefahr weiter ausgesetzt.“