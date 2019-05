Natur in Weeze : Wolf: Nabu-Mann Malzbender kritisiert „üblen Aktionismus“

NIEDERRHEIN/WEEZE Heftige Kritik hat Peter Malzbender vom Naturschutzbund (Nabu) an den Äußerungen des Aktionsbündnisses Forum Natur geübt. Wie berichtet, hat der Vorsitzende Max von Elverfeldt aus Weeze gefordert, den strengen Schutz für den Wolf aufzuheben und das Tier ins Jagdrecht zu überführen.

Das sei „übler Aktionismus“, schimpft Malzbender. Man mache derzeit aus der Mücke einen Elefanten. „Wir müssen ein für allemal klarstellen, dass wir am Niederrhein keinen Problemwolf haben.“ Schon länger habe es keine Meldungen mehr über Risse von Schafen in der Region gegeben. Wenn jetzt gemeldet werde, dass das Tier ein Wildkaninchen getötet hat, dann lache er sich tot. „Ja, was soll der Wolf denn machen? Soll er Pommes essen oder Fischstäbchen?“, fragt er ironisch. Der Wolf sei nun mal ein Regulativ, er habe sich am Niederrhein angesiedelt, weil er hier so viel Wild vorfinde.