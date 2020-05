Aktion in der Coronazeit : Musiker spielen XXL-Ständchen

info

An sechs Plätzen Sechs Seniorenheime gibt es in Kevelaer und den Ortschaft und auch sechs Spielmannszüge. Daher wurde am Sonntag auch an sechs Orten musiziert.



Die Teilnehmer Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Kevelaer spielte am Clemenshaus, Der Musikverein Twisteden am Hospiz in Wetten, der Musikverein Wetten am Altenheim in Wetten, der Musikverein Winnekendonk am Seniorenheim in Winnekendonk, der Musikverein Kevelaer am Elisabeth-Stift und die „Swingenden Doppelzentner“ am Haus Regina Pacis.