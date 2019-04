Kultur in Kevelaer : Museum Kevelaer lädt zur Ostereiersuche ein

KEVELAER Nach dem großen Erfolg der vergangenen beiden Jahre veranstaltet das Niederrheinische Museum auch an diesem Ostersamstag, 20. April, eine große Ostereiersuche im gesamten Haus. Ab 10 Uhr heißt es: An die Körbchen, fertig und los in die vielseitigen Ausstellungen, in denen die ganze Familie nicht nur Ostereier und Leckereien entdecken kann.

Das Motto dabei lautet: bis die Nester leer sind.

Der Eintritt ist für alle Kinder frei, Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt pro Person.

Im Anschluss öffnet schließlich die Museumsschule ihre Tür zum bunten Osteratelier. Hier wird gemalt und gebastelt, bis das Osterkörbchen mit selbstgemachten Kreationen prall gefüllt ist. Für einen Beitrag von fünf Euro sind alle Besucher, egal welchen Alters, eingeladen mitzumachen.

„Auch freuen wir uns auf Kinder unter sechs Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Anmeldungen zur Ostereiersuche und zum Atelier sind nicht erforderlich“, so die Verantwortlichen des Museums.