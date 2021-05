In Weeze an der Kevelaerer Straße : Mülltonnen in Brand gesetzt: Bewohner gerettet

Mülltonnen in Brand gesetzt: Bewohner gerettet

In Weeze an der Kevelaerer Straße

An der Kevelaerer Straße brannten Mülltonnen im Eingang eines Hauses. Foto: Feuerwehr

Weeze Das hätte böse Folgen haben können. Unbekannte haben Mülltonnen am Eingang eines Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt, fünf Menschen mussten gerettet werden.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs wurde die Feuerwehr Weeze zu einem Wohnungsbrand auf der Kevelaerer Straße gerufen. Im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses standen gegen 3 Uhr die dort abgestellten Mülltonnen in Flammen. Unbekannte haben sie vermutlich in Brand gesetzt.