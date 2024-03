Große Müllsammelaktion Grundschüler aus Wetten machen den Ort vor Ostern schön

Wetten · Am letzten Tag vor den Ferien ging es für die Kinder mit Greifzangen und Mülltüten raus in den Ort. Hier sammelten sie ein, was andere weggeworfen haben. Dabei kam ordentlich was zusammen.

23.03.2024 , 05:45 Uhr

Fleißig: Die Grundschule Wetten räumte im Ort richtig auf. Und sogar der Schulhund war mit dabei. Foto: Schule

Vor einer Woche ging die Frühjahrsputzaktion der KKA (Kreis Kleve Abfallwirtschaft) über die Bühne. Auch in Kevelaer machten viele mit und räumten in der Natur auf. In der Grundschule Wetten fand die Aktion am Freitag statt – am letzten Tag vor den Ferien. Von 8 bis 10 Uhr zogen alle vier Klassen durch Wetten, um den Ort rechtzeitig vor Ostern schön sauber zu machen. Zum Aufsammeln von sehr dreckigem Müll bekam jede Klasse Greifzangen. Damit auch alle Schüler mitsammeln konnten, hatte jedes Kind auch noch Handschuhe mitgebracht. Die Klassen hatten sich den Ort vorher genau in Zonen eingeteilt, sodass nun ganz Wetten und der Zauberwald sauber sind. Die Kinder staunten nicht schlecht, was sie alles unterwegs fanden. Es wurden Papier, Plastik und viele kleinere Dinge oder Verpackungen gefunden. Aber es lagen auch noch weit größere Dinge in der Landschaft. So sammelten die Kinder unter anderem zwei Fahrradräder, einen Leitpfosten und sogar eine Kühlschranktür ein.

(RP)