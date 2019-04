Aktion in Weeze: 320 Aktive machen beim großen Reinemachen an der Niers mit

Weeze 320 Einsatzkräfte verschiedener Organisationen und Betriebe werden am 7. April die Niers zwischen Wachtendonk und Goch vom Müll befreien.

Am Sonntag, 7. April, startet die Aktion „Niers Clean up“ an sieben Abschnitten des Flusslaufes. Vier Stunden lang werden 320 Helfer den Müll in und an der Niers einsammeln. Am Schloss Wissen in Weeze steht dann ein Container mit einem Fassungsvermögen von 40 Kubikmetern bereit, um das Gefundene aufzunehmen. Die Entsorgung des Mülls teilen sich an diesem Tag der Niersverband und die Firma Schönmackers.