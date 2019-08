Sportliches Weeze : Noch anmelden für die Schlammschlacht

Mud Masters. Foto: Evers, Gottfried (eve)

WEEZE (RP) Haben die Mud Masters am Airport Weeze bislang sechsmal in Folge im Mai stattgefunden, müssen sich die Teilnehmer ab sofort umstellen. Denn die nächste Ausgabe des weltweit größten Hindernisrennens folgt am Wochenende 28. und 29. September.

Für beide Veranstaltungstage sind über alle Distanzen Tickets online unter www.mudmasters.de erhältlich. Die Teilnehmer können über sechs, zwölf, 18 oder 42 Kilometer an den Start gehen. Am Sonntag haben im Rahmen der „Family Edition“ auch Kinder ab sechs Jahren die Gelegenheit, sich in den Schlamm zu stürzen mit drei und fünf Kilometer als Distanzen zur Auswahl. Insgesamt nehmen jährlich rund 60.000 Läufer an den verschiedenen Mud Masters-Hindernisläufen teil. Weitere Infos und Anmeldung unter www.mudmasters.de.