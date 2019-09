Mud Masters : Familienspaß im Weezer Schlamm

Über die Rutsche ab ins kalte Wasser, das gehört beim Mud Masters am Airport Weeze einfach dazu. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

„Mud Masters“ fand nun erstmals im September statt. Wind und Regen schreckten die Teilnehmer nicht ab. In Zukunft wird der Lauf am Flughafen immer im Herbst stattfinden. So sollen die Pflanzen auf dem Gelände geschont werden.

Für Freunde von Schlammschlachten gab es dieses Jahr doppelten Grund zur Freude. Denn nachdem bereits im Mai schon der „Mud Masters“-Lauf in Weeze stattfand, wurde nun am Wochenende die zweite Ausgabe veranstaltet. Grund ist eine permanente Verlegung des Laufes in den September aufgrund ökologischer Aspekte. Und die Stammläufer konnten sich am Wochenende schon mal darauf einstellen, wie so ein Lauf im Herbst aussieht, denn Wind und Regen waren gerade am Sonntag präsent. Das hielt aber natürlich keinen davon ab teilzunehmen, auch Familien ließen sich nicht schrecken.

„Besser geht es nicht“, kommentiert auch Markus Paulsen den Regen. Mit 17 anderen, viele davon Kinder, wollte die große Gruppe den Drei-Kilometer-Lauf bewältigen. „Ein Arbeitskollege hatte mir von Mud-Masters erzählt. Dann habe ich in der Fußballmannschaft meines Sohnes nachgefragt, ob Interesse besteht und dann kam ich aus der Nummer nicht mehr raus“, erzählte Paulsen. Denn Interesse bestand definitiv, so dass ein „bunt zusammengewürfelter Freundeskreis“ und Fußballer von Wassenberg aus dem Kreis Heinsberg nach Weeze reisten. Die Vorfreude war gerade bei den jüngeren groß. „Die Kinder sind so aufgeregt, die haben in den letzten beiden Nächten kaum geschlafen“, so Paulsen. Wie bei jeder großen Gruppe, durfte auch bei den Wassenbergern ein Teamname natürlich nicht fehlen. „Reisegruppe: Wir haben sie nicht mehr alle“, passte da gut ins Bild.

Aus dem Bergischen Land reiste die Handballmannschaft aus Auf der Höhe nach Weeze an. Foto: paul Foreman/Paul Foreman

Info Am 19. September 2020 geht es weiter Termin Wer auch im nächsten Jahr zur sportlichen Schlammschlacht möchte, sollte sich den1 9. und 20. September 2020 vormerken. Anmelden kann man sich bereits.