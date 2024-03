Abschied von der Schule mit der Mottowoche So feiern die Abiturienten in Geldern, Kevelaer und Straelen

Nach vielen Jahren an den Schule ist für die Jugendlichen jetzt das Ende in Sicht. Traditionell feiern die angehenden Abiturienten und Abiturientinnen die letzten Tage mit einer möglichst kunterbunten Mottowoche. An jedem Tag kommen die Schüler in einem anderen Outfit zur Schule. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.