Motorradwallfahrt „light“ in Kevelaer : „Lasst uns das Leben feiern“

Angesichts von Corona fand in diesem Jahr in Kevelaer eine Motorradwallfahrt „light“ statt. Bei der Fahrt rund um den Kapellenplatz wurden die Fahrer und Beifahrer gesegnet. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Kevelaer Am Samstagabend fand die Motorradwallfahrt „light“ in Kevelaer statt. Gedacht wurde an Verunglückte, gefeiert die Hoffnung der Auferstehung. Auch nächstes Jahr eine „Mowa“.

Über dem Abend und in den Worten der Prediger schwebte immer wieder ein „trotz allem“. Trotz allem, angesichts vom Schrecken von Corona konnte am Samstagabend eine Motorradwallfahrt in Kevelaer stattfinden. Mit weniger Menschen, aber nicht weniger Atmosphäre. Trotz allem gab es so etwas wie Hoffnung auf ein Wiedersehen in der Ewigkeit als die Namen und Unglücksorte von Wallfahrtsrektor Gregor Kauling verlesen wurden. Seine Stimme stockte, als er vom 34-jährigen Kevelaerer sprach, der am 25. Juni auf der A 2 in Höhe Dortmund bei einem Unfall starb. Das war einer der Momente, in denen sich Stille im Forum Pax Christi ausbreitete und die Menschen, viele in Motorradkutten, ihre Köpfe zum Gebet neigten.

Die Botschaft des Abends blieb nicht bei der Sprach- und Hoffnungslosigkeit stehen. Der Familienchor, geleitet von Romano Giefer, sang über die Liebe Gottes, die trotz allem Leid da ist. Auch wenn angesichts von Leid sich eine tiefe Dunkelheit um einen zu legen scheint. Passenderweise war der Himmel über dem Forum Pax Christi wolkenverhangen. Dafür wurde es innerhalb des Forums hell. Kauling entzündete die Wallfahrtskerze. „Die brennt auch noch, wenn ihr alle wieder nach Hause fahrt“, sagt er zu den Gästen, die zahlreich, aber mit Abstand, erschienen waren. Nach und nach wurden die Kerzen entzündet, die jeder Besucher erhalten hatte. „Nehmt das Licht mit nach Hause, für euch, oder schenkt es jemandem, von dem ihr wisst: Du brauchst es nötiger als ich.“

Info Was bleibt bei der Motorradwallfahrt Neues Auf der Internetseite von St. Marien Kevelaer und motorrad-wallfahrt.de wird zeitnah berichtet, wie es weitergeht. Erinnerung In der Kapelle „Maria in der Not“ in der Nähe des Kevelaerer Krankenhauses steht das Bikermemorial zur Erinnerung an verunglückte Biker.

Als Gastprediger war Abt Urban Federer aus Einsiedeln in der Schweiz angereist. Er schlug den Bogen vom Motorrad, der wie der Heilige Geist die Menschen in Bewegung bringt. Es gehe um einen Aufbruch im Alltag, um positive Veränderung, die durch den Heiligen Geist möglich wird. Und weil der Tod durch die Auferstehung von Jesus Christus nicht das letzte Wort hat, ermutigte er: „Lasst uns das Leben feiern, lasst uns be-geistert sein.“

Nach dem Gottesdienst lud Kauling zum „Hupen und Winken für Maria“ ein. Die Besucher strömten nach draußen, die Motorradfahrer zu ihren Maschinen, um eine Runde um den Kapellenplatz zu drehen. Kauling segnete die Vorbeifahrenden mit Weihwasser. Die Türen der Gnadenkapelle und das Fenster zum Gnadenbild standen weit offen, die Kirchenglocken läuteten laut und hatten es schwer, das Brummen, Knattern und Hupen zu übertönen. Passanten blieben stehen, filmten das Ganze mit dem Handy oder hatten in der Außengastronomie Platz genommen. Es lag ein Stück Feierstimmung in der Luft, ohne dass die Veranstaltung an ihrer Ernsthaftigkeit verlor.

Für das kommende Jahr verkündete Willi Verhülsdonk vom Team der Motorradwallfahrt eine gute Nachricht. Die „Mowa“ werde es auch 2022 geben. Corona habe man als Atempause genutzt, um sich neu auszurichten. Der Zeltplatz außerhalb der Stadt stehe nicht mehr zur Verfügung. Stattdessen möchte man die „Mowa“ mehr in die Stadt holen, zentraler gestalten. „Die Übernachtung draußen wird es so nicht geben, aber wir werden den Priesterhausgarten öffnen“, versprach Kauling.