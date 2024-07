Wallfahrtsrektor freut sich auf Veranstaltung in Kevelaer Motorradwallfahrt – eine ganz besondere Zielgruppe

(zel) Am Samstag wird es ungewöhnlich laut am sonst so besinnlichen Kapellenplatz. Hunderte Biker werden in die City von Kevelaer fahren, um Maria zu grüßen und sich und ihre Maschinen segnen zu lassen. Die Motorradwallfahrt hat sich längst zu einer Kult-Veranstaltung entwickelt, die zeigt, dass auch „harten“ Biker der Glaube wichtig ist.