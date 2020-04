Mitmacher dringend benötigt : Motorradwallfahrt eine Nummer kleiner

Seit Jahren ein Höhepunkt in Kevelaer: Die Motorradfahrer auf dem Kapellenplatz. Archiv: eve, seyb. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Nicht die Corona-Krise ist schuld daran, dass es in diesem Jahr keine Veranstaltung auf dem Zeltplatz und keine Lichterfahrt gibt. Der Verein stellt sich neu auf und sucht dringend Mitmacher, um alles zu stemmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa

Einmal im Jahr ist die Zeit der starken Maschinen gekommen: Frauen und Männern in Lederkluft, die sich auf den Weg zur Gnadenkapelle nach Kevelaer machen. In diesem Jahr ist alles anders. Um mit der Sprache der motorisierten Zweiradfahrer zu sprechen: Die Motorradwallfahrt wird auf Viertelgas zurückgedreht.

Der Grund ist in diesem Fall ausnahmsweise nicht das Coronavirus. Die Entscheidung des Vereins Motorradfahrerwallfahrt Kevelaer stand schon vorher fest. So wie es war, geht es nicht weiter. Rainer Killich, Generalsekretär der Wallfahrt spricht von einer Atempause. „Die kann vielleicht die Dringlichkeit verdeutlichen, dass es Leute braucht, die bereit sind mitzutun“, spricht er das Kernproblem an, warum es in diesem Jahr am 4. Juli nur eine Ausgabe „MoWa light“ geben wird. „Wir sind zu wenige, um so eine Geschichte zu stemmen“, sagt Markus Appel vom Verein Motorradfahrerwallfahrt. Der Verein wurde damals gegründet, um das Ganze auf rechtliche Schultern zu setzen. Angefangen hatte alles mit einem lockeren Treffen einiger Motorradfreunde, die sich auf den Weg zum Marienbildnis machten. In einigen Jahren folgten 2000 Motorradfahrern und mehr dem Angebot, mit ihren Maschinen auf den Kapellenplatz zu fahren und zu beten.

Info Mitmachen bei den Motorradwallfahrten MoWa light 2020 Samstag, 4. Juli, findet die Motorradwallfahrt unter der Organisation von St. Marien statt. Um 21 Uhr finden ein Wortgottesdienst, das Totengedenken und die Segnung statt. Mitmachen Damit es in Zukunft auch mit der Motorradwallfahrt weitergehen kann, werden noch dringend Unterstützer gesucht, die gestalten und Verantwortung übernehmen wollen. Ansprechpartner gibt es über die Internetseite und den Facebookauftritt des Vereins Motorradfahrer-Wallfahrt Kevelaer.

Diesen Kern der Veranstaltung wird es auch in diesem Jahr geben, erklärt Killich. Die Leute sollen das, was sie auf dem Herzen haben auf den Kapellenplatz bringen. Es wird einen Wortgottesdienst geben, es wird an die Verstorbenen gedacht und die Biker und ihre Maschinen gesegnet. „Natürlich soll die Motorradwallfahrt dauerhaft erhalten bleiben“, macht Killich deutlich. Auch weil man damit eine Zielgruppe erreiche, die man nicht sofort mit Kirche in Verbindung bringe.

Allen ist aber klar, dass es bei dieser „Light-Version“ nicht bleiben kann und muss. „Das Zwischenjahr läuft so um Zeit zu haben und grundsätzlich darauf aufmerksam zu machen, dass es Leute braucht, die Verantwortung übernehmen. Es sei ein langer Prozess gewesen. Der Verein versuche schon sehr lange, die Motorradwallfahrt an die nächste Generation zu übergeben. Laut Internetseite richtet er seit 34 Jahren das Ereignis aus. Einiges hat sich seitdem geändert. Auch die Motorradfahrer der ersten Stunde sind zum Beispiel älter geworden. Der Zeltplatz werde nicht mehr so genutzt wie früher, sagt Appel. Als Alternative könne man sich vorstellen, dass die Feier nach dem Gottesdienst vielleicht in die Innenstadt geholt wird, sagt Killich. Damit man die Verbindung schafft, zu denen, die mittlerweile lieber in Hotels und Pensionen übernachten statt auf dem Zeltplatz an der Walbecker Straße. Für die, die auf das Zelten nicht verzichten möchten, werde nach innerstädtischen Möglichkeiten gesucht.