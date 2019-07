Motorradfahrer-Wallfarth in Kevelaer : Wenn Maria ruft und die Harley brummt

Trotz unfreundlichen Wetters kamen im Vorjahr viele Motorradfahrer zur Wallfahrt nach Kevelaer. . Foto: Evers/Gottfried evers

Kevelaer Am Wochenende findet wieder die Motorradfahrer-Wallfahrt in Kevelaer statt. Der Höhepunkt ist am Samstag die Lichterfahrt zur Gnadenkapelle. Dass die Veranstaltung überhaupt stattfinden kann, war bis zuletzt unklar.

Am Wochenende könnte es auf den Kevelaerer Straßen wieder etwas lauter werden: Denn es ist Motorradfahrer-Wallfahrt mit dem Höhepunkt am Samstag, wenn die Lichterfahrt zur Gnadenkapelle stattfindet. Unklar ist im Vorfeld wie immer nur, wie viele Teilnehmer letztlich dabei sein werden. „Wir können die Anzahl nicht vorhersagen, weil bei uns keine Voranmeldungen notwendig sind“, sagt Organisator Markus Appel.

Dass die Motorradfahrer-Wallfahrt stattfinden kann, war jedoch bis zuletzt aber gar nicht klar. „Wir haben erst vor wenigen Tagen das Go für den Teil der Route durch die Niederlande bekommen“, sagt Appel. Denn aufgrund einer kurzfristig eingerichteten Baustelle in den Niederlanden war unklar, ob die Motorradfahrer dort an der Baustelle vorbeifahren dürfen. Diese Erlaubnis liegt nun aber vor. „Dennoch bitte ich alle Fahrer, an der Baustelle am Samstag vorsichtig vorbeizufahren.“

Info Organisations-Team sucht noch Helfer Foto: Evers/Gottfried evers Unterstützer Auch Nicht-Motorrad-Fahrer sind herzlich eingeladen, die Zeltstadt „MoWa-Wiese" von Freitag bis Sonntag zu besuchen. Die Organisatoren freuen sich zudem immer über helfende Hände während der Veranstaltung. Wer am kommenden Wochenende deshalb noch spontan Lust und Zeit hat, kann einfach zum Zeltplatz Am Grüntal (Zufahrt über die Walbecker Straße) kommen.

Hinzu kam aber noch ein zweites Problem: Die Motorradfahrer werden immer von Motorradpolizisten begleitet. In Deutschland von deutschen, in den Niederlanden von niederländischen. „Die beiden niederländischen Beamten sind jedoch krank geworden“, sagt Appel. „Und die deutschen Polizisten dürfen Konvois hinter der Grenze nicht anführen.“ Kurzfristig konnte aber noch organisiert werden, dass ein niederländischer Streifenwagen vorfährt. „Aber da hält man natürlich den Atem an, wenn so kurz vorher nicht klar ist, ob die Fahrt stattfinden kann. Denn so kurzfristig hätten wir ja keine Genehmigungen mehr für andere Routen bekommen, so dass die ganze Arbeit umsonst gewesen wäre“, sagt der Vorsitzende des Vereins Motorradfahrer-Wallfahrt Kevelaer.

Und wäre es so weit gekommen, hätte der Verein auch ein finanzielles Problem gehabt. Denn die Fixkosten liegen in jedem Jahr im hohen vierstelligen Bereich. „Deshalb sind wir auf Spenden angewiesen, um das Geld wieder reinzuholen“, sagt Appel, zu dessen Team etwa 30 Mitstreiter zählen.

Los geht es für das Organisationsteam so richtig, wenn am Freitag ab 16 Uhr die ersten Gäste am Zeltplatz am Grüntal anreisen und beginnen, ihre Schlafplätze einzurichten. Abgerundet wird der Freitagabend mit Musik an der Veranstaltungsbühne. Neu ist in diesem Jahr auch die Sektbar, an der auch diverse Cocktails angeboten werden. Am Samstag wird um 8 Uhr mit einem Frühstück gestartet. Ab 13 Uhr kann bis 16 Uhr der Kapellenplatz mit Motorrädern befahren werden. Um 14 Uhr wird auf dem Kapellenplatz eine Andacht angeboten. Das Highlight der Motorradfahrer-Wallfahrt startet um 20 Uhr: die Lichterfahrt zur Gnadenkapelle und anschließend zurück zum Zeltplatz. Mit Aufstellung an der L486 (Walbecker Straße) geht es zunächst in Richtung Twisteden, von da über Lüllingen nach Walbeck. Von Walbeck aus führt die Route in Richtung Arcen, ehe es am Grenzübergang Lingsfort in die Niederlande geht. Von dort aus fahren die Motorradfahrer in Richtung Grenzübergang „Wellsche Hut“ wieder in Richtung Kevelaer zurück zum Kapellenplatz, wo die ersten Fahrer planmäßig um 21 Uhr eintreffen wollen. Abgeschlossen wird der Tag am Samstag mit einem gemütlichen Abend in der Zeltstadt. Auf der Veranstaltungsbühne wird das „Boxer DJ-Team“ für Unterhaltung sorgen. „Hierzu sind auch alle nicht Motorradfahrer herzlich eingeladen“, sagt Appel. Am Sonntag wird es nach dem Frühstück (8 Uhr) um 11 Uhr noch einen Wortgottesdienst in der Zeltstadt geben, ehe um 13.15 Uhr die Abschiedsfahrt zum Kapellenplatz stattfindet. Dort findet die Verabschiedung und Segnung der Teilnehmer und Maschinen statt.