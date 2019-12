Ein Heimatbuch vom Niederrhein : Zwei Kreative in einem Band vereint

Monika Behrens und Wolfgang Deselaers haben ihre Kreativität in ein Buch umgemünzt. Foto: Klatt. Foto: Klatt

Kevelaer „Fotoherztanz“ heißt das Buch von Monika Behrens und Wolfgang Deselaers. Darin kombiniert das Paar aus Kevelaer Texte und Fotos zu einer Liebeserklärung an den Niederrhein.

Das Farbbild zeigt einen Sandkasten mit Förmchen. Im Sand steht im Vordergrund ein altes Foto auf einer seiner vier abgerundeten Ecken. Die beiden Kinder, die darauf abgebildet sind, wurden der Farbgebung nach zu urteilen irgendwann in den 70ern aufgenommen. In dem Text links daneben geht es ums Erinnern, um das Zurückdenken. „An das Kindsein und Spielen. Und frei unter Blättern und Büschen tobend, juchzend der Schrei.“ So heißt es in dem Gedicht „Fotoherztanz“, das zugleich der Titel des Buchs von Monika Behrens und Wolfgang Deselaers ist.

Diesen schmalen, knapp 60-seitigen Band bezeichnet das Paar aus Kevelaer als Herzensprojekt und eine Liebeserklärung an das Leben mit allen seinen Licht- und Schattenseiten. Und gefeiert wird damit auch seine kreative und emotionale Symbiose.

Info Hier gibt es den „Fotoherztanz“ Wer Monika Behrens und Wolfgang Deselaers Was Buch „Fotoherztanz“ Wo Bei Bookmundo, Amazon und im Buchhandel, ISBN 9789463866538 Preis 18,90 Euro

Die begann vor reichlich sechs Jahren. Da lernten sich die Frau, die als Seniorenbetreuerin und Kulturgeragogin im Katharinenhaus Winnekendonk arbeitet, und der Mann, der in einer Kevelaerer Firma für den Verkauf und Vertrieb von Holzfertighäusern zuständig ist, auf der Vernissage einer Gemeinschaftsausstellung in Sevelen kennen, bei der die heute 42-Jährige vertreten war. „Schon als Kind habe ich Texte verfasst“, blickt Monika Behrens zurück. Als Kulturgeragogin half sie alten Menschen, deren Kriegserinnerungen zu veröffentlichen.

Einige Ausstellungen mit seinen Fotos und ihrer Malerei hat es bereits gegeben. Doch bis zum gemeinsamen Buch dauerte es doch eine Weile. Auch weil Jobs, Haushalt und Kinder wenig Platz ließen für Kreativität, wie die Kevelaererin bedauernd feststellt.

Ab Mai 2019 jedoch befasste sich das Paar mit seinem Buchprojekt. „Wir sind nie unterwegs, ohne dass wir was Tolles sehen“, betonen beide, die sich aufmachen, wann immer Zeit ist – mit Stift, Block und Kamera immer dabei. Vorwiegend am Niederrhein waren und sind Behrens und Deselaers unterwegs. Doch auch ein Motiv vom Melatenfriedhof in Köln findet sich in dem Buch.

Jeweils eine Doppelseite wird mit einem Text und einem Foto gefüllt. Da erstrahlt ein See im Sonnenuntergang, die Gnadenkapelle leuchtet in der Dunkelheit, und ein abgeerntetes Kornfeld erstreckt sich bis zum Horizont. Die Gedichte tragen Überschriften wie „Heimat“, „Sommer“ und „Lebensleiter“.

Die Pärchen kamen in der Regel relativ schnell zusammen. Entweder es lag schon ein Gedicht vor, so dass bei den Exkursionen das Paar die Augen nach passenden Motiven offenhielt. Oder es funktionierte genau andersherum. Manchmal aber dauerte es etwas länger, denn es sollte nichts übers Knie gebrochen werden. Es kam vor, dass die schriftlichen oder optischen Bestandteile nach ein paar Tagen neu angeschaut wurden, in anderer Stimmung als beim ersten Versuch, und sich dann die Lösung ergab. Die Vermischung der beiden Kunstformen ließ auch die beiden Akteure zusammenrücken. „Die Zusammenarbeit bringt mich näher an seine Werke“, bekennt die Texterin. „Für mich als Fotograf gibt es durch Monikas Texte und Malerei zusätzlichen Input“, erklärt Deselaers.