Tipps aus Kevelaer : Frisch angegrillt zu Silvester

Kevelaer Ob Ananas, Champignons oder bestes Fleisch: Felix und Lutz Moeselaegen erklären, wie daraus Leckerbissen entstehen. Die werden nicht in der Küche, sondern unter freiem Himmel (oder der Terrasse) zubereitet.

Wenn es raucht und zischt, dann sind Felix und Lutz Moeselaegen am richtigen Ort. Die beiden geben Grillkurse. „Die Nachgrillbarkeit ist uns wichtig“, sagen die beiden. Wer auch in den Wintermonaten nicht davor zurückschreckt, den Grill aufzubauen, für den haben sie ein paar Tipps.

Wer es amerikanisch mag, der sollte Spareribs auf den Grill legen. Es gibt vorgegarte, die nur noch mit BBQ-Sauce eingepinselt werden müssen. Wer gerne länger beschäftigt sein möchte, der macht alles selbst mit der 3-2-1-Methode auf dem Smoker. Drei Stunden verbringen die frischen Spareribs auf Niedrigtemperatur im Smoker. Vorher werden sie gewürzt. Der nächste Schritt ist das zweistündige „Dämpfen“. Die Spareribs werden mit Flüssigkeit, klassischerweise mit Apfelsaft, gegart. Dieser Schritt macht die Rippchen besonders zart - ,fall off the bone‘, erklärt Felix Moeselaegen. Es geht also darum, ob das Fleisch leicht vom Knochen abfällt. Das ist Geschmackssache. „Die Amerikaner mögen es bissiger“, sagt Felix Moeselaegen, „und variieren die Garmethode entsprechend“. Der letzte Schritt ist das Glasieren. Das Fleisch wird mit einer Glasur aus BBQ-Sauce (gemischt mit Ahornsirup und Honig) eingepinselt. „Das sieht toll aus, schmeckt einfach mega“, schwärmen die Grill-Brüder.

Für eine zusätzliche Note beim Grillen sorgen „Räucherchips“, die es im Fachhandel, zum Beispiel beim Grillgeschäft in Issum an der B 58 zu kaufen gibt. Die Holzspäne stammen zum Beispiel aus Whiskyfässern oder Fruchthölzern. „Auf jeden Fall anfeuchten, dann halten sie länger gegen die Hitze und verbrennen nicht so schnell“, gibt Lutz Moeselaegen als Tipp mit. Karamellisieren lässt sich auch eine Hähnchenbrust. „Fast alles ist erlaubt“, sagen die Grill-Experten und ermutigen zu Experimenten. Alles steht und fällt natürlich mit der Fleischauswahl, deswegen empfehlen sie den Gang zum Fachmann. Da haben die beiden kurze Wege. Die Familie Moeselaegen ist mit Metzgereien in Kevelaer und Geldern vor Ort. Um Fleisch haltbar zu machen, wird es schockgefroren. Das sei nicht mit dem Einfrieren zu Hause zu vergleichen, erklären die beiden Brüder. Das Schockgefrieren sorgt einfach dafür, dass der perfekte Reifegrad erhalten bleibt. Zu Hause sollte das Fleisch sanft aufgetaut werden. Schlimm sei heißes Wasser, denn dann beginne das Eiweiß bereits zu gerinnen, erklärt Lutz Moeselaegen.