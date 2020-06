Nachbarn hoffen auf positive Wende : Ärger über Haus für Erntehelfer

Die Nutzung des Hauses in Kevelaer in der Wasserstraße ist den Nachbarn ein Dorn im Auge. Foto: Bianca Mokwa

Kevelaer Nachdem das Einfamilienhaus in der Wasserstraße verkauft worden war, gab es immer wieder wechselnde Bewohner. Das Ordnungsamt Kevelaer hat das im Blick. Insgesamt gebe es 35 solcher möglichen Unterkünfte in der Stadt.

Noch ist es ruhig im Wohngebiet rund um die Wasserstraße in Kevelaer. Das wird sich am späten Abend ändern, sagen die Nachbarn. Für Unruhe sorgt das Haus mit der Nummer 13, besser gesagt deren Bewohner. Der Ärger fing an, als das Haus verkauft wurde. Bis dahin war es ein normales Einfamilien-Haus gewesen. Dann zogen immer mehr Menschen ein, vorher seien Rigipsplatten in das Haus geschleppt worden, wohl um mehr Zimmer zu bilden, lautet die Vermutung eines Nachbarn.