Neue Mobilfunkstandorte Telekom baut LTE im Kreis Kleve aus

Die Telekom baut die Mobilfunkversorgung im Kreis Kleve aus. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben eine ganze Reihe von Standorten mit LTE erweitert. „Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Kreis in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung“, so Maik Exner, Unternehmenssprecher Deutsche Telekom. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. Die ausgebauten Standorte liegen in Issum, Kalkar, Kleve, Rees (2), Sonsbeck, Straelen (2) und Weeze. Die Standorte in Rees und Sonsbeck dienen zudem der Versorgung entlang den Autobahnen A3 und A57.