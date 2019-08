Achterhoek : Mittelaltermarkt im Achterhoek

Auch altes Handwerk gibt es beim Mittaltermarkt im Achterhoek zu sehen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Achterhoek Zu einer Reise in die Vergangenheit lädt der Verein Natur und Kultur im Achterhoek (NuK) am Wochenende ein. Am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, findet von 11 bis 18 Uhr ein Mittelaltermarkt am Achterhoeker Schulweg 34 statt.

