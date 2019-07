Kevelaer : Stadtfest in Kevelaer: Anmelden und mitmachen

Kevelaer Das Stadtfest Kevelaer ist ein Fest von Bürgern für Bürger mitten im Herzen der Stadt auf dem Peter-Plümpe-Platz mit Trödelmarkt vom Roermonder Platz über die Marktstraße. Organisiert wird das Stadtfest von Inside Kevelaer.

Der Anmeldeschluss für Bands, Vereine und Händler, die beim Stadtfest dabei sein wollen, ist am Freitag, 5. Juli. Der Anmeldeschluss für den Trödelmarkt ist am Freitag, 26. Juli. Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.inside-kevelaer.de. Der Trödelmarkt beginnt am 3. August um 8 Uhr, das Stadtfest fängt um 11 Uhr an.