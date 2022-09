Melden kann man sich bis Montag, 19. September : Mitmachen beim Karneval in Winnekendonk

Erst das Wetter, dann Corona, der Karneval in Winnekendonk hatte viele Hindernisse in der Vergangenheit. Nun kann und soll er stattfinden. Aber dafür müssen sich genügend Akteure und Gruppen melden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Winnekendonk In der Vergangenheit waren es Sturm und Regen, dann Corona, die dem Straßen- und Sitzungskarneval in der Ortschaft den Garaus machten. Nun soll alles wieder stattfinden, aber dafür werden Mitmacher gesucht.

Die Karnevalisten in Winnekendonk schlagen Alarm: „Wir benötigen eure Unterstützung. Für den Kinderkarnevalszug 2023 suchen wir Vereine, Nachbarschaften oder Gruppen, die Interesse haben am Kinderkarnevalszug teilzunehmen.“

Auch Akteure und Helfer werden dringend für die Kappensitzung am 11. Februar 2023 in der ÖBS gesucht.

Wer beim Kinderkarnevalszug als Gruppe mitmachen will oder sich als Aktiver an der Kappensitzung beteiligen will, meldet sich bitte per Mail bis Montag, 19. September, bei ruediger.goebel-winnekendonk@tonline.de.