Informatives aus dem Ehrenamt : Die Weezer Senioren-Union besucht die Feuerwehr

WEEZE Einen Informationsbesuch stattete die Weezer Senioren-Union der Freiwilligen Feuerwehr in Weeze ab. Dabei erhielten die Gäste einen Einblick in das vielfältige Aufgabengebiet der Brandschützer.

Nach einer kurzen Begrüßung vom Vorsitzenden der Weezer Senioren-Union, Helmut Hartmann, lag die weitere Gestaltung des spannenden Nachmittags in den Händen der beiden Gemeindebrandinspektoren Michael Winthuis und Gerd Ripkens. Beide machten zum Einstieg deutlich, dass die Rettungskräfte an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für die Allgemeinheit in Einsatzbereitschaft sind. Winthuis erläuterte einige Fakten zum Feuerwehrgerätehaus in Weeze und das in der Planung stehende im Ortsteil Wemb.