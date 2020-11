Fall in Kevelaer : Mitarbeiterin der Sparkasse vereitelt Enkeltrick

Fall in Kevelaer

Kevelaer Mit einem perfiden Unfall-Szenario ist eine 81 Jahre alte Frau aus Kevelaer von einem Telefonbetrüger massiv unter Druck gesetzt worden. Über das Handy hielten der oder die Täter zudem ständig Kontakt zu ihrem Opfer.

Die drohende Haftstrafe von fünf Jahren, so der im Anschluss mit der Frau sprechende Kripo-Beamte „Schwertmüller", könne nur durch die Hinterlegung einer Kaution in einer höheren fünfstelligen Summe abgewendet werden.

In der Tat begab sich die alte Dame gegen 12.30 Uhr zu ihrer Hausbank an der Busmannstraße und wollte ihr gesamtes Erspartes abholen. Selbst als die zwischenzeitlich alarmierte Kevelaerer Streife in der Bank eintraf, glaubte die Seniorin immer noch, dass ihr Enkel einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe.