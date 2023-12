Angebot ab dem 1. November Mit dem Lametta-Abo ins Theater gehen

Auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk? Oder sich selbst was Gutes tun? Das neue „Lametta-Abo“ ist ab dem 1. November in Kevelaer erhältlich. Das Abonnement enthält alle Theaterstücke der Kultursaison 2023/2024, die nach Weihnachten aufgeführt werden. Das Abonnement wird in drei verschiedenen Kategorien angeboten. Für 35, 45 oder 55 Euro gibt es das besondere Angebot in der Tourist Information oder im Infogebäude im Solegarten St. Jakob. Auch telefonisch kann das Abo bestellt werden unter 02832 122-151 oder per E-Mail an kultur@kevelaer.de.