Neue Verbindung seit dem 1. Mai Direkt-Bus von Düsseldorf zum Airport Weeze

Der erste Bus fährt in Düsseldorf (ZOB) morgens um 3.15 Uhr ab, nach 1.15 Stunde Fahrzeit soll er dann in Weeze sein. Das soll früh genug sein, um die ersten morgendliche Abflüge entspannt zu erreichen. So hätten die Fluggäste auch noch ausreichend Zeit für den Check-In. Ab dem Flughafen startet um 23.45 Uhr die letzte Busabfahrt des Tages.