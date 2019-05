Winnekendonk/ Sevelen : Opfer durch Missbrauch von Priester A. melden sich

Es gibt neue Erkenntnisse zu den Missbrauchsvorwürfen gegen Priester A. Foto: dpa/Friso Gentsch

Winnekendonk/ Sevelen In einer Pressemitteilung vom 10. März hatte das Bistum Münster darüber informiert, dass in gleichlautenden Briefen an drei Pfarreien in der Diözese Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen einen verstorbenen Priester A. des Bistums Münster erhoben wurden.

Die Schreiben gingen an die Pfarreien in Sevelen, Winnekendonk und Kranenburg-Frasselt.

Der betreffende Pfarrer A. wurde 1961 zum Priester geweiht und war unter anderem von 1968 bis 1973 in St. Antonius Sevelen tätig, und von 1984 bis 1988 in St. Urbanus Winnekendonk. Den Schreiben waren Fotos beigefügt, die zeigen, dass am Grab des Priesters Hinweisblätter auf den Missbrauch angebracht wurden.

In der Pressemitteilung des Bistums hieß es weiter: „Weder zu seinen Lebzeiten gab es Hinweise noch ergeben sich solche aus seiner Personalakte auf einen sexuellen Missbrauch.“ Diese Aussage entsprach dem damaligen Kenntnisstand des Bistums.

Nach Erscheinen der Pressemitteilung haben sich zwischenzeitlich zwei weitere Personen über die Ansprechpartner des Bistums für die Verfahren bei Fällen sexuellem Missbrauch gemeldet. Sie berichten von sexuellem Missbrauch durch den verstorbenen Priester. Ein Betroffener möchte anonym bleiben und möchte nicht, dass über seinen Fall berichtet wird.

Der zweite Betroffene hat angegeben, den Missbrauch bereits im Jahr 1993 mitgeteilt zu haben. Zu diesem Zeitpunkt lebte der beschuldigte Priester A. noch. Hinweise auf diese Missbrauchsmitteilung finden sich in der Personalakte nicht. Das Bistum wird auch diesen Sachverhalt einer externen Kommission zur Aufarbeitung der gesamten Vorgänge im Bistum zur Prüfung vorlegen.

Erste Gespräche zur Bildung dieser externen Kommission sind bereits geführt worden.

Sollte es weitere Betroffene geben, bittet das Bistum diese weiterhin, sich bei den Ansprechpersonen für Verfahren bei Fällen sexuellen Missbrauchs zu melden. Die Ansprechpartner sind Bernadette Böcker-Kock, Telefon 0151 63404738, und Bardo Schaffner, Telefon 0151 43816695.