Vorwürfe gegen Mann aus Kevelaer : Missbrauchs-Prozess gegen Sozialpädagogen beginnt

Kevelaer Wegen sexuellem Missbrauchs muss sich jetzt ein Mann aus Kevelaer verantworten. Der Sozialpädagoge soll sich an Kindern vergangen haben.

Der spektakuläre Missbrauchsfall um einen Sozialpädagogen aus Kevelaer kommt jetzt vor Gericht. Am Freitag, 14. Februar, beginnt der Prozess gegen den 50-Jährigen.

Wie mehrfach berichtet, wirft ihm die Staatsanwaltschaft sexuellen Missbrauch von Kindern in 52 Fällen in Tateinheit mit schwerem sexuellem Missbrauch eines Kindes in elf Fällen vor. Bei diesem Opfer handelt es sich um einen Neffen des Angeklagten.