Missbrauch in Kevelaer : Fall ist verjährt: Staatsanwalt ermittelt nicht

In Kevelaer sorgt der Fall für viel Gesprächsstoff. Foto: Latzel

KEVELAER Der Geistliche, der in seiner Zeit als Kaplan in Kevelaer in den 80er-Jahren eine Frau sexuell missbraucht haben soll, muss keine Strafverfolgung fürchten. Der Fall ist verjährt.

Von Sebastian Latzel

Auf Anfrage unserer Redaktion sagte Günter Neifer, Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Kleve, dass es keine Ermittlungen gegen den Priester geben werde. Man habe den Fall geprüft und dabei festgestellt, dass der Fall verjährt ist. Bei sexuellem Missbrauch gibt es komplizierte Verjährungsfristen, vor allem wenn das Opfer wie in diesem Fall minderjährig war. Der Fall sei allerdings 2008 verjährt, so der Staatsanwalt. „Die Verjährung ist für uns ein absolutes Hindernis, um mit Ermittlungen zu beginnen“, sagt Neifer. Im Zuge des Falls waren auch Stimmen laut geworden, die verlangt hatten, dass der Mann sich selbst anzeigt. Denn nach Angaben des Bistums habe er den Missbrauch eingeräumt. „Doch auch wenn der Mann sich selbst anzeigt, könnten wir nicht ermitteln, denn die Verjährung ist ein absolutes Strafverfolgungshindernis“, erläutert der Staatsanwalt.

Die Frau hatte, wie berichtet, den Fall 2010 dem Bistum gemeldet, aber darum gebeten, die Staatsanwaltschaft nicht einzuschalten. Selbst wenn sich das Bistum also schon damals an die Strafverfolgungsbehörden gewandt hätte, wäre der Fall zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schon verjährt gewesen.

Inzwischen hat sich eine zweite Frau gemeldet, die auch in den 80er-Jahren von dem Kaplan missbraucht worden sein soll. „Dieser Fall liegt uns noch nicht vor“, sagt Neifer, daher könne er dazu noch keine konkreten Aussagen machen. Man werde das gebenenfalls prüfen. Wenn die Tat allerdings ebenfalls in den 80er Jahren geschah, wird auch dieser Fall voraussichtlich verjährt sein.

Da es keine Ermittlungen gegen den Pastor geben wird, gilt er juristisch als unbestraft.

Kirchenrechtlich wurde verfügt, dass der Mann keine Gottesdienste mehr halten darf.