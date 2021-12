WDR-Konzert live aus Kevelaer übertragen : Ministerpräsident appelliert an Verantwortung

Kevelaer Hendrik Wüst kam zur TV-Übertragung des WDR-Konzertes nach Kevelaer. Er rief die Menschen in seiner Ansprache eindringlich dazu auf, sich impfen zu lassen.

Von Sebastian Latzel

Es war nur eine Liveübertragung von 90 Minuten Länge, aber der Aufwand dafür war groß. Seit knapp einer Woche war der WDR in Kevelaer, um die Basilika für die Live-Sendung vorzubereiten. Das Priesterhaus war dafür so etwas wie die Basis des Teams geworden. Hier gab es Regie- und Produktionsräume, die Gästezimmer dienten als Garderobe oder Maskenraum für die Künstler. Vor allem Freitag und Samstag sorgte das für viel Betrieb in dem Haus am Kapellenplatz: jedes Ensemble hatte einen eigenen Bereich bekommen, um so in Zeiten von Corona auch für eine räumliche Trennung zu sorgen.

Die Küche des Hauses sorgte für das Catering von TV-Team und Künstlern. „Es gab ja schon öfter solche Veranstaltungen hier, die Leute kommen immer gerne wieder, weil sie sich hier wohlfühlen und ideale Bedingungen für einen solchen Anlass vorfinden“, meint Rainer Killich vom Wallfahrtsbüro.

Die Mädchen des Chores aus Bonn hatten am Freitag noch Schule und sollten dann eigentlich in Kevelaer nach der Probe übernachten. Aber wegen Corona wurde darauf verzichtet, und der Mädchenchor reiste erst am Samstag zum Konzert an.

Ministerpräsident Hendrik Wüst appellierte an alle, sich impfen zu lassen. Foto: Land NRW / Marcel Kusch

Sicherheit und besondere Corona-Vorkehrungen standen eben erneut im Blickpunkt. Bereits im vergangenen Jahr war das festliche Konzert des WDR ohne Publikum in der Basilika über die Bühne gegangen. Der WDR kam 2021 erneut nach Kevelaer, um den Menschen dann die Möglichkeit zu geben, das Konzert vor Ort zu erleben. Doch daraus wurde nichts. Auch 2021 grassiert das Virus weiter. Wieder waren nur wenige geladene Gäste bei dem Konzert zugelassen.

Zu denen gehörte Ministerpräsident Hendrik Wüst, der Kevelaer von zahlreichen Besuchen bestens kennen müsste. Zudem wird ihm auch die Wallfahrt ein Begriff sein. Schließlich kommt er aus Rhede in direkter Nachbarschaft zu Bocholt, und die Kommune dort hat über die große Pilgergruppe eine besonders enge Verbindung in die Marienstadt. Wüst entzündete gemeinsam mit Wallfahrtsrektor Gregor Kauling eine Pilgerkerze vor dem Gnadenbild am Kapellenplatz.

„Wir alle hätten uns die Advents- und Weihnachtszeit anders gewünscht“, so Ministerpräsident Hendrik Wüst. „Doch auch in diesem Jahr erfordert die Pandemie Einschränkungen, verändert unser Leben und das Miteinander – so auch unser Adventskonzert, das wir ohne Gäste zum zweiten Mal rein digital veranstalten.“ Trotz der schwierigen Situation überwiege die Zuversicht. Denn man habe Schlüssel, um die Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen: Solidarität und Verantwortung, die jeder und jede Einzelne übernimmt, gerade durch die Impfung. „Mit einer möglichst hohen Impfquote können wir die Bedrohung des Virus langfristig überwinden – und so im nächsten Jahr hoffentlich wieder gemeinsam feiern. Leben auch Sie Solidarität und Verantwortung! Jede Impfung hilft uns raus aus der Pandemie. Umso mehr mein Wunsch: Lassen Sie uns weiter zusammenhalten und uns die Hoffnung und Zuversicht teilen“, betonte Wüst.

Auf jeden Fall wird die Sendung auch wieder eine Werbung für Kevelaer und die Basilika gewesen sein. Erfahrungsgemäß kommen bereits am Tag nach einer solchen Übertragung eine Reihe Leute spontan nach Kevelaer, die sich vor allem die Basilika ansehen wollen.