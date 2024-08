Auftritt bei San Hejmo in Weeze Milky Chance und die rosafarbene Schwimmnudel

Manchmal, wenn Clemens Rehbein etwas höher spricht als normal, klingt er fast so zerknautscht wie Jan Delay. Der Sänger trägt eine Sehnsucht in der Stimme, die nostalgisch wirkt. Oder verkatert. Eins von beidem. Bei San Hejmo sorgte er mit seinem besten Kumpel Philipp Dausch am Freitagabend jedenfalls für internationales Flair auf der großen Bühne.