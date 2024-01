Auch in Kevelaer und Geldern läuft die Befragung Mikrozensus – zum letzten Mal wird zuhause befragt

Die wichtigsten Fragen im Überblick.



Wo sind die Interviewer unterwegs? Gewissermaßen im ganzen Land, im Kreis Kleve werden rund 2000 Haushalte befragt. In Kleve sind es 342, in Kevelaer 162, in Goch 198, in Geldern 225 in Issum 81. Im Kreis geht es im Januar bereits in Bedburg-Hau, Kleve, Goch, Emmerich, Kevelaer, Geldern, Issum, Rees, Weeze und Kerken los. Die Befragungen laufen das ganze Jahr über. Bislang wurden immer acht Haushalte pro Bezirk befragt, jetzt sind es neun, dadurch soll der Mikrozensus noch genauer werden.



Wie wurden die Haushalte ausgewählt? Das passiert relativ zufällig. Allerdings spielen dabei verschiedene Grunddaten eine Rolle, damit die richtige Mischung und ein breites Spektrum erfasst wird. Schließlich sollen die Ergebnisse nachher repräsentativ sein.