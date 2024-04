Bruderschaft ist starklar für die Maikirmes Michael Stenmans ist neuer König in Achterhoek

Nach der Anmeldung und dem Ziehen der Startnummern fand im Innenhof von Achterhoek-Süd West das Fahnenschwenken statt, begleitet vom Musikverein Winnekendonk. Noch-König Jürgen Bey gab mit dem Kleinkalibergewehr den ersten Schuss auf den Vogel ab. Dann waren die anderen Schützen an der Reihe. Den ersten Preis (Kopf) sicherte sich nach nur 16 Schuss Georg Elser. Der 2. Preis (rechter Flügel) ging an Johannes Schattmann (123. Schuss), der 3. Preis (linker Flügel) an Peter Ahlers (142. Schuss). Den 4. Preis (Schwanz) sicherte sich Thomas Stenmans mit dem 167. Schuss. Erwartungsgemäß ebbte der Andrang am Schießstand danach ab, bevor er dann fast komplett zum Erliegen kam. Trotz des schönen Ambientes, der viele Gäste, reichlich ausgeschenkten Gerstensafts und einiger Überredungsversuche ließ sich kein ernsthafter Königsaspirant mehr finden. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit berief der Vorsitzende Michael Stenmans daher eine spontane Vorstandsrunde zusammen. Die Mitglieder waren sich einig, dass es auf jeden Fall einen König geben sollte und so fanden sich vier Vorstandsmitglieder, die bereit waren, dem Vogel den Garaus zu machen. Da es draußen schon dunkel war, zückten die verbliebenen Schützenbrüder und Gäste kurzerhand ihre Handy-Taschenlampen, um Gewehr und Rest-Vogel zu beleuchten. So entwickelte sich doch noch ein spannendes Wettschießen, dass der Vorsitzende Michael Stenmans für sich entscheiden konnte. Nach 2008 trägt er somit in diesem Jahr zum zweiten Mal die Königswürde. Mit dem neuen König freute sich seine Königin Anika Stenmans. Als Minister stehen ihm sein Bruder Thomas Stenmans mit Hofdame Katrin Stenmans und Hermann Wans mit Hofdame Angelika Wans zur Seite. Nach der Übergabe des Königssilbers an den neuen Thron wurde dieser dann noch mit Kaltgetränken und Pizza gebührend gefeiert. Alle sind erleichtert, dass die Achterhoeker Mai-Kirmes nun wie gewohnt mit Thron und König stattfinden kann.