Gefährliche Aktion in Wetten : Metalldiebe sägen in Wetten Gasleitung an

Die Einbrecher sorgten für ein Gasleck (Symbolfoto). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Wetten Unbekannte wollten an einer Reithalle ein Messingrohr entwenden. Sie bemerkten wohl erst spät, dass es sich dabei um das Rohr einer Gasleitung handelte.

Die Sache hätte ganz schön böse ausgehen können. Bislang unbekannte Metalldiebe haben in Wetten versucht, ein Messingrohr zu stehlen. Was sie nicht wussten: Bei dem Rohr handelte es sich um eine Gasleitung.

Wie die Polizei berichtet, hatten sich die Täter zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 8.45 Uhr, an der Außenfassade einer Reithalle am Altwettener Weg zu schaffen gemacht. Abgesehen hatten sie es offenbar auf das Messing. Die Unbekannten sägten die Leitung an und versuchten, das Rohr von der Wand zu reißen. Das gelang ihnen nicht und sie machten sich aus dem Staub.

Glücklicherweise bemerkten die Besitzer am nächsten Morgen ein Zischen an der Leitung, das sie stutzig machte. Sie entdeckten, dass die Gasleitung angesägt war und informierten die Behörden. Die ganze Aktion war nicht ungefährlich und hätte schlimme Folgen haben können. Bei Kontakt mit offenem Feuer hätte es zu einer Explosion kommen können. Ob die Täter bemerkt haben, in welcher Gefahr sie schwebten, kann die Polizei nur mutmaßen. Man gehe eher davon aus, dass die Unbekannten irgendwann die Aktion abgebrochen haben. Warum ist offen. Manchmal ist dem Gas auch ein so genanntes Odoriermittel beigemischt, das einen abscheulichen Geruch verströmt, um vor einem Leck zu warnen. Ob das hier auch er Fall war, konnte die Polizei nicht sagen.

Da das Rohr in 1,80 Meter Höhe angesägt wurde, wäre allerdings ohnehin fraglich, ob man wenige Meter daneben noch etwas riechen könnte, da sich der Stoff in der Luft auch verflüchtigt, so die Polizei.