Hilfe für Ältere und Risikopersonen : Messdiener in Kevelaer bieten Einkaufsdienst an

Messdiener in Kevelaer bieten Einkaufsdienst an

Die Messdiener gehen in Kevelaer für andere einkaufen. Foto: ja/Rogmann

Kevelaer Wegen der Vorsichtsmaßnahmen in der Coronakrise gehen vor allem Senioren und Risikopatienten kaum mehr aus dem Haus. Die Ministranten bieten an, die Einkäufe zu erledigen.

Wie können wir helfen in der aktuellen Krise? Diese Frage stellten sich die Messdiener der Kevelaerer Gemeinden St. Marien und St. Antonius und entwickelten innerhalb weniger Tage einen Einkaufsservice für gefährdete Personen während der Corona-Pandemie. „Damit möchten wir älteren und vorerkranken Menschen den Weg zum Supermarkt ersparen“, berichtet Klara Schmachtenberg, eine Mitbegründerin des Projekts. Außerdem betont sie: „Natürlich halten wir uns bei allen Einkäufen sehr genau an die Hygiene- und Verhaltensempfehlungen des Robert-Koch-Instituts.“ Dazu gehören unter anderem regelmäßiges Händewaschen, das Fernhalten der Hände vom Gesicht und das Einhalten des Sicherheitsabstandes, nachdem sie an den Haustüren klingeln. Zudem tragen alle Helfenden Schutzhandschuhe, während sie die Einkäufe erledigen.