Zurück zur Natur Inspiration holen beim Besuch eines Naturgartens in Weeze

Jeder Mensch kann mit seinem Garten oder seinem Balkon aktiv einen Beitrag für eine lebenswertere Umwelt leisten. Was man machen kann, wie einfach das doch ist und welchen Genuss und welche Freude jeder sich selbst damit schenkt, kann im persönlichen Austausch und im direkten Betrachten am besten erfahren werden. Dieses Jahr öffnen erstmalig deutschlandweit Naturgärten am Sonntag, 18. Juni, ihre Pforten, um Besucher willkommen zu heißen. Im Kreis Kleve nimmt Melanie van de Flierdt aus Weeze teil. Von 14 bis 18 Uhr kann ihr Naturgarten in der Hegenerstraße 38 besucht und Fragen zum naturnahen Gärtnern gestellt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.