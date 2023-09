Restaurant aus Kevelaer So war der Auftritt von „Herr Lehmann“ bei „Mein Lokal, Dein Lokal“

Zu guter Letzt: Das Dessert. Und auch dieses Mal sind eigentlich alle wirklich zufrieden mit dem, was Schmidt ihnen so auf die Teller gezaubert hat. Und Mike Süsser sowieso. Der Fernsehkoch hat immer wieder nur lobende Worte für das „Herr Lehmann“ übrig, das Wort „geil“ fällt nicht nur einmal während der Auszeichnung. Adam Adamski bestellte sich das Ziegenkäse-Parfait mit karamellisierter Ananas als Nachtisch. Seine Bewertung: „Das habe ich so noch nie in einer anderen Gastronomie erlebt. Das macht Spaß, das so zu genießen.“