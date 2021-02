73-jähriger Autofahrer schwer verletzt : Auffahrunfall löst Kettenreaktion auf B9 in Kevelaer aus

Kevelaer Mehrere Wagen waren in einen Auffahrunfall auf der B9 in Kevelaer verwickelt. Ein 73-Jähriger aus Kevelaer wurde dabei schwer verletzt.

Am Montag kam es auf der Klever Straße (B9) in Höhe des Kreisverkehrs Wettener Straße zu einem Auffahrunfall, in den vier Autos verwickelt waren. Nach Angaben der Polizei war ein 73 Jahre alter Mann aus Kevelaer mit seinem Mitsubishi Colt auf der B 9 in Richtung Weeze unterwegs.