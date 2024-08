Am Mittwochabend Mehrere Verletzte bei Unfall in Winnekendonk

Ein Unfall am Edeka-Supermarkt in Winnekendonk sorgte am Mittwochabend für einen Großeinsatz der Rettungskräfte. Nach Angaben der Polizei wollte ein Wagen vom Parkplatz des Supermarktes nach rechts auf die Kevelaerer Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar ein Fahrzeug, das von links kam. Die beiden Wagen stießen zusammen. Durch die Kollision wurden die Insassen verletzt. Mehrere Krankenwagen wurden gerufen und fünf Personen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei zogen sich zwei von ihnen schwere Verletzungen zu. Drei Personen seien leicht verletzt worden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Die Untersuchungen dauern an.