Bei den Bauarbeiten an der A57-Abfahrt hat man die Festivals im Blick Bloß keine Baustelle während Parookaville

Morgens hängt an der OW-1-Baustelle an der Wettener Straße noch dichter Nebel. Mittags bricht dann die Sonne durch und gibt den Blick auf die Baustelle in der Nähe der Industriestraße frei: Die große Regenzeit scheint vorbei zu sein, und auch das Wasser an der Baustelle ist endlich abgeflossen. Das hatte dazu geführt, dass die Arbeiten an der Umgehungsroute OW1 ruhen mussten und sich verzögerten. Jetzt kann wieder gearbeitet werden.