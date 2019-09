Kevelaer : Info-Abend zum Medienverhalten von Kindern

Kevelaer In Kooperation mit der Fachstelle für Suchtvorbeugung der Diakonie im Kirchenkreis Kleve veranstaltet das Jugendamt der Wallfahrtsstadt Kevelaer einen Informationsabend für Eltern von Schülern ab der 4. bis zur 6. Klasse.

Der Umgang mit Medien und anderen Suchtgefahren birgt viele Unsicherheiten bei Eltern. Ab wann ist ständiges „Online-sein“ übertrieben oder gar schädlich für die Entwicklung? Smartphone – das mobile Internet in der Hosentasche? Was passiert in sozialen Netzwerken? Sollen Energydrinks als Doping zum Alltag von Kindern gehören? Was sagt das Jugendschutzgesetz und wie können Eltern als Vorbilder handeln, um ihr Kind zu schützen?