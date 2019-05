Einweihung in Kevelaer : Viel Lob für den neuen Mechelner Platz

Einweihung in Kevelaer

Bei der Einweihung des Mechelner Platzes am Tag der Städtebauförderung mit verschiedenen Aktionen wurde der Spielplatz schon gut angenommen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Freigabe durch stellvertretende Bürgermeisterin Brigitte Middeldorf. Die Kinder freuten sich, wieder dort zu spielen.

„Der Mechelner Platz sieht jetzt richtig schön aus, freundlich und sauber. Wir waren mit den Kindern vorher schon oft hier und als gebaut wurde, haben sie hier gestanden und sehnsüchtig geschaut. Jetzt können sie wieder spielen und es ist voll gut geworden“. So freute sich Besucherin Annegret Glaser mit ihren Enkeln bei der festlichen Eröffnung des Mechelner Platzes am Samstagvormittag.

„Es ist schön geworden“, bestätigte die stellvertretende Bürgermeisterin Brigitte Middeldorf bei ihrer Ansprache. „Doch es ist noch nicht ganz fertig. Es kommt noch eine Skulptur hier hin, Wildblumen werden eingesät und Flächen begrünt. Zudem fehlen noch einige zusätzliche Bänke, auch in näherer Umgebung des Spielplatzes, damit dort die Leute gemütlich sitzen können.“ Einige kleine Gäste konnten es gar nicht mehr aushalten und schlüpften unter dem Absperrband durch, um die bunten neuen Spiel- und Klettermöglichkeiten schon einmal zu testen. Die jungen Experten waren begeistert und nach ihrer Rede, gegen 11.15 Uhr, zerschnitt Middeldorf das Band um die neu angeschafften Spielmöglichkeiten. Anschließend konnten alle Besucher sich die neuen Aktionsgeräte von Nahem anschauen.

Die Planung Der Stadtrat hat einen Entwurf zur Umgestaltung am 27. Oktober 2016 beschlossen. Dem Museum in Kevelaer sollte im Zuge der Stadtkernerneuerung ein einladender neuer Vorplatz gegeben werden.

Mechelner Platz am Museum wird eröffnet

Für die Zukunft betonte Brigitte Middeldorf, „dass wir daran arbeiten wollen, dass die Durchgangspassage am Mechelner Platz vorbei, sowie die Hinweise zum Museum besser sichtbar gemacht wird.“ Doch vor allem soll der neugestaltete Platz „ein Ort der Ruhe werden. Hier soll man sich gemütlich mit seinen Kindern hinsetzen und einfach mal erholen können“, so Middeldorf. „Es kommen abschließend noch weitere Lampen und einige Kleingeräte, zum Beispiel so Federtiere dazu. Dann ist es komplett.“