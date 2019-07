Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit MC Fitti : „Es müssen nicht immer die großen Geschenke sein“

Rapper MC Fitti (r.) als Trauzeuge von Tobias (l.) und Andre, die am Freitag auf dem Parookaville geheiratet haben. Foto: dpa/Marius Becker

Weeze Der Rapper war am Freitag als Trauzeuge bei der Hochzeit auf dem Parookaville-Festival dabei. Im Interview verrät er, wo er selbst geheiratet hat – und was in an diesem Festival so gut gefällt.