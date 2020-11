Klimaschutzanstrengungen : Von Elverfeldt will fünf Prozent aus CO2-Abgabe für die Waldbauern

Weeze Um die Waldbauern im nationalen Klimaschutz zu unterstützen, drängen Verbände auf eine finanzielle Hilfe – und fordern ein Umdenken in Gesellschaft und Politik.

Rechnerisch steht jeder Hektar Wald zwischen Eifel und Erzgebirge im Jahresdurchschnitt für acht Tonnen absorbiertes CO 2 – das entspricht ziemlich genau der Pro-Kopf-Emission pro Jahr und Einwohner. In Summe erbringen die 11,4 Millionen Hektar nachhaltig bewirtschafteter Wälder zwischen Bayern und Schleswig-Holstein eine Klimaschutzleistung von jährlich 127 Millionen Tonnen CO 2 . „Jedoch wird es für Waldbesitzer zunehmend schwieriger, diese CO 2 -Leistung durch Pflege und Bewirtschaftung der Wälder weiterhin sicherzustellen“, so Max von Elverfeldt aus Weeze, Bundesvorsitzender der Familienbetriebe Land und Forst. Mit dem Aufbau klimastabiler Wälder könnten zugleich die anderen Funktionen des Waldes gestärkt werden. „Mit dem Einstieg in eine CO 2 -Bepreisung ist es logisch und gerecht, dass auch die CO 2 -Speicherung einen Preis erhält. Als größter CO 2 -Senker überhaupt ist die Forstwirtschaft Stakeholder Nr. 1 in Sachen Klimaschutz des Landes“, erklärt Hans-Georg von der Marwitz, Präsident der AGDW – Die Waldeigentümer.