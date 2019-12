Forderung aus Weeze : „CO2-Speicherung honorieren“

WEEZE Max von Elverfeld fordert Prämie für die Ökoleistung der Bäume.

Der Vorsitzende der Familienbetriebe Land und Forst, Max von Elverfeldt, erneuerte vor dem Hintergrund des in der Bund-Länder-Runde vereinbarten höheren CO 2- Preises seine Forderung nach einer Prämie für die CO 2- Senkung durch den Wald. „Wenn der Einstieg für die Tonne CO 2 bei nunmehr 25 statt 10 Euro liegt und schrittweise auf 55 Euro erhöht werden soll, darf die Honorierung der Ökosystemleistung CO 2 -Speicherung des Waldes keine Frage mehr sein“, sagt er. So habe das Land NRW diesen Vorschlag zu Recht auf die bundespolitische Ebene gehoben. Bei dem aktuellen Preis eines Zertifikats im Emissionshandel von 25 Euro pro Tonne CO 2 ergebe dies eine Honorierung dieser Ökosystemleistung von 125 Euro pro Jahr und Hektar. Dies sei eine vernünftige Richtschnur, so Elverfeldt. Es gilt jetzt rasch ein verlässliches Modell zu verabschieden, um die Waldbauern für ihren wichtigen gesellschaftlichen Beitrag mit einer CO 2- Prämie kontinuierlich zu unterstützen.